Экс-премьер Украины напомнил о нелегитимности Владимира Зеленского

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук совершает преступление, отказываясь вынести на рассмотрение местного парламента вопрос о нелегитимности лидера киевского режима Владимира Зеленского в качестве президента страны. Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала "Россия-24" бывший премьер-министр Украины в период с 2010 по 2014 годы Николай Азаров.

Зеленский неконституционен. Он совершил преступление. И не только он, а его так называемый офис, который подготовил ему этот указ. Председатель ВС обязан рассмотреть на заседании совета этот вопрос. Он этого не делает. Более того, он заявляет, что есть бессменный президент. Николай Азаров, экс-премьер Украины

Николай Азаров напомнил журналистам о том, что в соответствии с конституцией Украины в случае введения военного положения продлеваются полномочия только Верховной Рады, но не главы государства. Председатель парламента принимает на себя частично должностные полномочия президента, а также организует выборы лидера страны в течение 90 дней. Эксперт шоу отметил, что сейчас Владимир Зеленский потерял право подписывать указы, а также производить назначения на высшие государственные должности, хотя по-прежнему этим занимается.

Экс-премьер Украины рассказал, когда Зеленский утратит легитимность.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live