Николай Азаров напомнил о положениях Конституции страны.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая, когда истекает срок его должностных полномочий. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сообщил бывший премьер-министр соседнего государства Николай Азаров. Ранее в социальных сетях иностранный политик отмечал, что о таком итоге свидетельствует местная конституция. Этот документ не предусматривает отмену президентских выборов в результате введения военного положения на территории постсоветсткой страны. По мнению эксперта, данный вопрос должен ставиться всеми, кто пытается бороться с киевским режимом.

Решение Зеленского не проводить выборы незаконно и связано с его боязнью проиграть выборы. Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины

Азаров оценил ситуацию на Украине спустя десять лет после Евромайдана.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости