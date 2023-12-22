Экс-премьер Украины оценил обещания, которые власти не выполнили с 2014 года.

По прошествии десяти лет после завершения Евромайдана Украина деградировала и по сути разрушилась, а продукты питания и жилищно-коммунальнве услуги с 2013 года в стране подорожали в разы: от пяти до тридцати. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сообщил бывший премьер-министр соседнего государства Николай Азаров. По мнению иностранного политика, в умы населения власти по-прежнему пытаются внедрить "зомбирующую пропаганду". Эксперт указал прессе на колоссальное отличие того, что происходит на самом деле, от обещанного гражданам на Евромайдане десять лет назад.

Ни в какой Евросоюз мы не вступили, естественно, и не вступим, потому что ЕС — это объединение конкурентных партнеров… и в этом пространстве могут нормально функционировать только высококонкурентные экономики. Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины

Власти страны хотят заставить людей верить в том, что во всех бедах Украины виновата Россия, а не коррупция внутри государства воровство, нерациональное управление, нарушение элементарных экономических законов.

Экс-премьер Украины назвал организаторов и главную цель Евромайдана.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости