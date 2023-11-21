Экс-премьер Украины назвал организаторов и главную цель Евромайдана

Он подчеркнул, что Вашингтон планировал государственный переворот в стране, чтобы максимально ослабить Россию.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал организаторов и главную цель Евромайдана. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По словам экс-премьера, массовые акции протеста в Киеве, которые начались в ноябре 2013 года, были организованы США. Он подчеркнул, что Вашингтон планировал государственный переворот в стране, чтобы максимально ослабить Россию.

И вот десять лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они последовательно эту задачу реализовывали. Николай Азаров, экс-премьер Украины

Ранее глава МИД Италии заявил, что Украине нужно не только оружие.

Видео: Telegram / РИА Новости