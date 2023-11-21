Экс-премьер Украины назвал организаторов и главную цель Евромайдана

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал организаторов и главную цель Евромайдана. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".
По словам экс-премьера, массовые акции протеста в Киеве, которые начались в ноябре 2013 года, были организованы США. Он подчеркнул, что Вашингтон планировал государственный переворот в стране, чтобы максимально ослабить Россию.
И вот десять лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они последовательно эту задачу реализовывали.
Николай Азаров, экс-премьер Украины
Ранее глава МИД Италии заявил, что Украине нужно не только оружие.
Видео: Telegram / РИА Новости
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