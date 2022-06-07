Глава МИД Италии заявил, что Украине нужно не только оружие

Антонио Таяни рассказал о задаче Италии по поддержке народа Украины.

Рим не подписывал контрактов в рамках плана Европейского союза по поставкам киевскому режиму боеприпасов. Соответствующее заявление журналистам в Брюсселе сделал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни на полях заседания глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС. Дипломат заметил что украинские власти нуждаются не только в экипировке или вооружении, но также и другой поддержке. Речь идет о помощи, нацеленной на нужды местного населения и будущего граждан. Спикер напомнил прессе о том, что его страна взяла на себя обязательства по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Италия хочет продолжать поддерживать Украину со всех точек зрения <...>, мы не можем говорить только об отправке оружия. Посмотрим. Мы должны помочь страдающему гражданскому населению, которому предстоит зима. Антонио Таяни, глава МИД Италии

Дипломат также ответил на вопрос о конкретных договоренностях в рамках европейского плана, который предполагает поставки Украине одного миллиона снарядов, Таяни заявил, что Италия "не подписывала контрактов".

Глава МИД Италии поддержал план Алжира по дипломатическому урегулированию в Нигере.

Фото и видео: European Commission