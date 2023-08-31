Глава МИД Италии поддержал план Алжира по дипломатическому урегулированию в Нигере

Антонио Таяни оценил события с госпереворотами в Африке.

Италия положительно расценивает алжирскую инициативу мирного политического урегулирования кризиса в Нигере, которая предусматривает шестимесячный переходный период для власти. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами в испанском городе Толедо на неформальной встречи с коллегами из МИД ЕС сделал итальянский внешнеполитический лидер Антонио Таяни. Дипломат заметил, что принятии соответствующего решения требуется учитывать мнение всех причастных сторон. При этом силовое вмешательство в ситуацию будет для региона и Нигера "катастрофой".

Похожая проблема наблюдается в Габоне. Наш подход - это подход против новой колонизации, мы должны разговаривать с африканцами как с друзьями и смотреть через африканскую, а не европейскую призму. Антонио Таяни, глава МИД Италии

Глава МИД Италии заявил, что "позволить убить" Каддафи было ошибкой.

Фото и видео: European Commission