Антонио Таяни напомнил, что после Кадаффи страну возгласили террористы.

Руководитель итальянского министерства по иностранным делам, местный вице-премьер Антонио Таяни в рамках публичного мероприятия, организованного в тосканском городе Лукка, сделал заявление о том, что для мировой демократии "позволить убить" бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи было ошибкой. Иностранный специалист полагает, что за счет договоренностям с Кадаффи Рим смог остановить миграционные потоки в европейскую страну и ситуация стала более стабильной.

Было большой ошибкой позволить убить Каддафи. Он, может, и не был образцом демократии, но с его концом возникла нестабильность во всей Северной Африке. Антонио Таяни, глава МИД Италии

По мнению дипломата из Италии, Каддафи точно был лучше, чем те люди, которые пришли к власти после него, так речь идет уже о международном терроризме.

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Фото и видео: YouTube / Vista Agenzia Televisiva Nazionale