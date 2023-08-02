МИД Италии: военное присутствие Запада в Нигере станет новой колонизацией

Антонио Таяни оценил попытку Запада вмешаться в вооруженный мятеж в африканской стране.

Глава итальянского министерства по иностранным делам Антонио Таяни публично выступил против военного вмешательства западных стран в ситуацию, которая сейчас разворачивается на территории африканской страны Нигер. Дипломат полагает, что эта деятельность будет восприниматься международным сообществом как новый уровень колонизации. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в эфире местного телеканала Rainews24..

Я считаю, что мы должны настаивать на восстановлении демократии в Нигере, но любую военную инициативу Запада следует исключить, потому что это будет рассматриваться как новая колонизация. Антонио Таяни, глава МИД Италии

Эксперт добавил, что африканский континент должен восприниматься "как главный собеседник" для Италии, Европы и коллективного Запада, а не в качестве пространства для проведения колониальной политики. По словам вице-премьера Италии, задачи могут быть достигнуты благодаря проведению совместных предприятий по добыче сырья. Этот процесс позволит странам региона находиться на равных позициях.

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Фото и видео: Rainews24