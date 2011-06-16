В Пулково обнаружили колонию муравьёв в посылке из Италии

По данным ветконтроля, муравьи входят в категорию подкарантинной продукции высокого уровня риска.

Сотрудники таможни в аэропорту Пулково нашли в посылке из Италии огромную колонию муравьёв. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

В декларации к посылке было заявлено, что там находятся детские игрушки, однако вместо них при сканировании там обнаружили почти 350 живых насекомых, которые находились в 128 стеклянных пробирках.

По данным ветконтроля, муравьи входят в категорию подкарантинной продукции высокого уровня риска.

В выписке посылки было отказано, её вернули в Италию. Получатель может стать фигурантом административного дела по статье о несоблюдении запретов и ограничений.

Ранее мы сообщили о том, что таможенники Большого порта Петербурга обнаружили 50 кг кокаина в партии бананов.

Фото: ФТС России