Таможенники Большого порта Петербурга обнаружили 50 кг кокаина в партии бананов

Стоимость запрещённого груза превышает 450 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Таможенники Большого порта Петербурга нашли 50 кг наркотического вещества в поступившей на кораблях партии бананов. Об этом сообщил Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС).

Груз везли через несколько точек в Африке и Европе в Узбекистан. Тайники контрабандистов были обнаружены в одном из контейнеров: там находились плитки с порошком. Экспертиза определила, что вещество является кокаином.

Согласно предварительным оценкам, стоимость запрещённого груза превышает 450 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что таможенники не дали вывезти из Петербурга панцири древних трилобитов.

Фото: ФТС России