Таможенники не дали вывезти из Петербурга панцири древних трилобитов

Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в посылке, отправленной из Санкт-Петербурга в Тайвань, окаменелости древних трилобитов. Доставка посылки была приостановлена, сообщила пресс-служба ФТС России.
Выявить коллекционные образцы удалось с помощью рентгеновской установки. Согласно заявленной декларации, в посылке перемещались сувениры ручной работы. Экспертиза же подтвердила, что это окаменевшие трилобиты. Вывоз коллекционных образцов возможен только при наличии разрешительного документа Росприроднадзора.
Проводится проверка.
Ранее в Кингисеппе задержали мужчину за попытку дать 700 евро таможеннику за провоз "санкционки".
Фото: пресс-служба ФТС России
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