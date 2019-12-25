Таможенники не дали вывезти из Петербурга панцири древних трилобитов

Вывоз коллекционных образцов возможен только при наличии разрешительного документа Росприроднадзора.

Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в посылке, отправленной из Санкт-Петербурга в Тайвань, окаменелости древних трилобитов. Доставка посылки была приостановлена, сообщила пресс-служба ФТС России.

Выявить коллекционные образцы удалось с помощью рентгеновской установки. Согласно заявленной декларации, в посылке перемещались сувениры ручной работы. Экспертиза же подтвердила, что это окаменевшие трилобиты. Вывоз коллекционных образцов возможен только при наличии разрешительного документа Росприроднадзора.

Проводится проверка.

Ранее в Кингисеппе задержали мужчину за попытку дать 700 евро таможеннику за провоз "санкционки".

Фото: пресс-служба ФТС России