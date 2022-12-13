В Кингисеппе задержали мужчину за попытку дать 700 евро таможеннику за провоз "санкционки"

Кингисеппской таможней пресечена попытка дачи взятки в размере 700 евро за провоз санкционных товаров. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.
Россиянин (25 лет) попытался подкупить таможенника, проводившего таможенный контроль на пешеходном направлении. Инспектор оперативно уведомил об этом отдел по противодействию коррупции.
Взяткодатель взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки должностному лицу).
Ранее в Пулково в багаже пассажирки нашли 10 килограммов травы гармалы.
Фото и видео: пресс-служба СЗТУ
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