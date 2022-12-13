В Кингисеппе задержали мужчину за попытку дать 700 евро таможеннику за провоз "санкционки"

Взяткодатель взят под стражу.

Кингисеппской таможней пресечена попытка дачи взятки в размере 700 евро за провоз санкционных товаров. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Россиянин (25 лет) попытался подкупить таможенника, проводившего таможенный контроль на пешеходном направлении. Инспектор оперативно уведомил об этом отдел по противодействию коррупции.

Взяткодатель взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки должностному лицу).

Ранее в Пулково в багаже пассажирки нашли 10 килограммов травы гармалы.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ