В Пулково в багаже пассажирки нашли 10 килограммов травы гармалы

Согласно экспертизе, это фрагменты высушенных побегов, стеблей, листьев и плодов растения рода гармала, содержащие дезоксипеганин, пеганин и наркотическое средство гармин.

Десять килограммов травы с содержанием наркотических веществ выявили таможенники в аэропорту Пулково. В багаже пассажирки были обнаружены части растения, содержащие психотропные вещества. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Гражданка Узбекистана прибыла в Петербург рейсом из Ургенча. Для прохождения таможенного контроля она пошла в "зеленый" коридор. В багаже иностранки таможенники обнаружили сухое травянистое растение из стеблей и соцветий желто-зелёного цвета.

Согласно экспертизе, это фрагменты высушенных побегов, стеблей, листьев и плодов растения рода гармала, содержащие дезоксипеганин, пеганин и наркотическое средство гармин. По данному факту Пулковской таможней проводится проверка.

Ранее ещё 9 килограммов травы гармалы задержали таможенники в Пулково.

Фото и видео: СЗТУ