В Пулково в багаже пассажирки нашли 10 килограммов травы гармалы

Десять килограммов травы с содержанием наркотических веществ выявили таможенники в аэропорту Пулково. В багаже пассажирки были обнаружены части растения, содержащие психотропные вещества. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.
Гражданка Узбекистана прибыла в Петербург рейсом из Ургенча. Для прохождения таможенного контроля она пошла в "зеленый" коридор. В багаже иностранки таможенники обнаружили сухое травянистое растение из стеблей и соцветий желто-зелёного цвета.
Согласно экспертизе, это фрагменты высушенных побегов, стеблей, листьев и плодов растения рода гармала, содержащие дезоксипеганин, пеганин и наркотическое средство гармин. По данному факту Пулковской таможней проводится проверка.
Ранее ещё 9 килограммов травы гармалы задержали таможенники в Пулково.
Фото и видео: СЗТУ
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