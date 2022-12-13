9 килограммов травы гармалы задержали таможенники в Пулково

Пассажир международного рейса пытался пояснить, что это лечебная трава.

В Пулково в багаже пассажира из Душанбе обнаружили части растения, содержащие психотропные вещества. Об этом рассказали в пресс-службе СЗТУ.

Гражданин Таджикистана прибыл в Петербург авиарейсом из Душанбе. Для прохождения таможенного контроля он выбрал "зеленый" коридор. А вот рентгеноскопия выявила наличие растений в багаже мужчины. Таможенники нашли в дорожной сумке 100 пучков растения весом 9,05 кг. Пассажир международного рейса пытался пояснить, что это лечебная трава.

На деле же, экспертиза показала, что это гармала, содержащая пеганин и наркотическое средство – гармин. По данному факту Пулковской таможней зарегистрировано сообщение о преступлении по части 1 статьи 229.1 УК РФ, проводятся проверочные мероприятия.

В начале месяца в Пулково таможенники нашли наркотики в посылках из Финляндии и Нидерландов.

Фото: пресс-служба СЗТУ