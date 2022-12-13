В Пулково таможенники нашли наркотики в посылках из Финляндии и Нидерландов

Возбуждены уголовные дела.

Сразу два уголовных дела возбуждено сотрудниками Пулковской таможни по факту перемещения в международных почтовых отправлениях наркотических веществ. Об этом рассказала пресс-служба СЗТУ.

В посылке из Финляндии таможенники обнаружили пакет с порошкообразным веществом, завёрнутый в салфетку. Экспертиза показала, что это наркотическое средство – бупренорфин (0,25 граммов).

В другом международном почтовом отправлении, прибывшем из Нидерландов таможенники обнаружили пакет с веществом общим весом 0,4 грамма, которое по заключению эксперта, является смесью, содержащей МДМА.

В конце прошлого года в Петербурге таможенники задержали партию поддельных сумок на 19 млн рублей.

Фото: СЗТУ