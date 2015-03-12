В Петербурге таможенники задержали партию поддельных сумок на 19 млн рублей

При досмотре выяснилось, что на сумках присутствуют обозначения, сходные с товарным знаком Louis Vuitton, POLO RALPH LAUREN, а также обнаружены поддельные сумки, визуально воспроизводящие дизайн BOTTEGA VENETA.

Северо-Западная электронная таможня изъяла крупную партию контрафактных сумок китайского производства с поддельными логотипами известных домов моды. Правообладатель оценил ущерб в 19 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Груз направлялся в Петербург из Китая. Заявитель подал электронную декларацию, в которой не заявил о наличии товарных знаков на продукции. При досмотре выяснилось, что на сумках присутствуют обозначения, сходные с товарным знаком Louis Vuitton, POLO RALPH LAUREN, а также обнаружены поддельные сумки, визуально воспроизводящие дизайн BOTTEGA VENETA.

В ответе на запрос таможни представитель правообладателей подтвердил, что декларируемая продукция не входит в дизайнерские линейки компаний Luxury Goods International SA, Louis Vuitton Malletier и The Polo/Lauren Company, L.P., и указал на низкое качество товаров.

Таможня возбудила 3 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Рассматривается вопрос о привлечении нарушителей к уголовной ответственности.

Ранее выборгские таможенники пресекли незаконный ввоз дорогостоящей одежды.

Фото: пресс-служба СЗТУ