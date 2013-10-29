Незаконный ввоз дорогостоящей одежды пресекли выборгские таможенники

Согласно обнаруженным чекам, общая стоимость перемещаемых товаров составила более 10 000 евро.

Жительница Хельсинки пыталась ввезти в Россию через таможенный пост МАПП Торфяновка без декларирования вещи известных брендов. Ценники были срезаны и спрятаны в переноску для животных. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

В ходе таможенного досмотра установлено, что в багаже жительницы Хельсинки было 12 предметов одежды Valentino, Dolce&Gabbana, Аrmani, а также сумка марки Balmain и зонт Burberry. Согласно обнаруженным чекам, общая стоимость перемещаемых товаров составила более 10 000 евро.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере от половины до двукратной стоимости товаров.

Ранее на Пулковской таможне не пропустили багаж с брендовыми товарами стоимостью 18 тысяч евро.

Фото: пресс-служба СЗТУ