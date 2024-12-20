Ведант Патель прокомментировал слова Владимира Путина на прямой линии в 2024 году.

Украинский народ и власти киевского режима должны самостоятельно решить дальнейшую судьбу текущего регионального конфликта с Москвой. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Иностранный чиновник добавил, что все решения Белого дома относительно выделения Вооруженным силам Украины поддержки нацелены на то, чтобы максимально обеспечить стране сильные переговорные позиции на вероятных будущих переговорах с российским руководством.

Мы давно говорили, что украинский народ и украинское правительство должны решить, какой путь они хотят выбрать в отношении продолжающегося конфликта на Украине. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп не может начать процесс передачи дел команде Трампа без документов.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State