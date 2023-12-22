США не поддерживают выселение палестинцев из сектора Газа

Ведант Патель оценил предложения Израиля по Рафаху.

В американском внешнеполитическом ведомстве не поддерживают насильственное переселение палестинского населения из сектора Газа. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя Ведант Патель. Пресса попросила чиновника прокомментировать сообщения о том, что израильская сторона готовит план эвакуации мирных жителей из анклава в свете предстоящего проведения военной операции в районе города Рафах, находящегося в южной части сектора Газа. Пател отметил, что американская сторона не видела этого плана. "

Не следует проводить полномасштабную военную операцию в Рафахе без надежного и выполнимого плана по защите гражданского населения. США не поддерживают насильственное переселение палестинцев в Газе за пределы Газы. Мы не не одобряем это. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Говоря о предстоящем рабочем визите государственного секретаря Энтони Блинкена в еврейское государство, который состоится на текущей неделе, Ведант Патель отметил, что дипломат обсудит с иностранными коллегами из региона вопросы, касающиеся освобождения заложников и необходимости нанести поражение членам радикального движения ХАМАС.

Госдеп пригрозил принять меры из-за якобы "подрыва автономии Гонконга" Китаем.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State