Ведант Патель оценил нововведения в законодательстве КНР.

В американском внешнеполитическом ведомстве примут необходимые меры на фоне, как считают в Вашингтоне, "подрыва автономии Гонконга" со стороны китайских властей в результате принятия Пекином закона о национальной безопасности. Речь идет о так называемой статье 23 основного закона города, являющейся в стране аналогом Конституции. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США заместитель официального представителя Ведант Патель. Иностранный чиновник пояснил, что он сейчас находится не на той должностной позиции, чтобы объявлять об изменении внешней политики в адрес КНР. Он призвал не строить догадок или спускаться в кроличью нору потенциальных последствий.

Без колебаний призовем к ответу ответственных за подрыв обещанной Гонконгу автономии. И когда мы видим такие вещи, как то, что произошло, мы без колебаний используем не только свой голос, но и, если того потребуют обстоятельства, другие меры. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Власти США считают, что подобные действия со стороны Китая потенциально ускоряют закрытие Гонконга, "некогда открытого общества".

В Госдепе понимают, что Путин победит на выборах, но не будут направлять поздравления.

Фото и видео: YouTube /U.S. Department of State