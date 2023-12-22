Ведант Патель оценил итоги президентских выборов в России.

Американское внешнеполитическое понимает, что Владимир Путин победит на российских президентских выборах. однако администрация при лидере Джо Байдене не собирается направлять иностранному политику поздравления в Москву. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя Ведант Патель. С точки зрения властей США выборы главы государства в России оказались "невероятно недемократичным процессом".

Он останется президентом России. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что звонков с поздравлениями из Соединенных Штатов не будет. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State