За I квартал 2024 года пассажиры ОЖД собрали более 96 тысяч алюминиевых банок и пластиковых бутылок

На территории вокзальных комплексов в границах Октябрьской железной дороги установлено 17 специализированных аппаратов по приему использованной пластиковой и алюминиевой тары.

За январь-март 2024 года на вокзалах Октябрьской магистрали с помощью фандоматов собрано 96,4 тыс. вторсырья. Лидером по сдаче вторсырья стал вокзал Выборг в Ленинградской области, его посетители собрали 23,5 тыс. алюминиевых банок и пластиковых бутылок. Все собранные отходы переданы специализированным компаниям для переработки и вторичного использования. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Пластиковую и алюминиевую тару можно многократно перерабатывать, без существенной потери их свойств. Большую часть вторсырья составили изделия из пластика: пассажиры собрали 71 тысячу пластиковых бутылок. Из общего количества вторсырья, собранного на вокзалах ОЖД, 25,4 тысячи составляют алюминиевые банки.

На территории вокзальных комплексов в границах Октябрьской железной дороги установлено 17 специализированных аппаратов по приему использованной пластиковой и алюминиевой тары. Фандоматами оснащены следующие вокзалы Санкт-Петербурга: Московский – три аппарата, а на Балтийском, Ладожском и Финляндском стоят по две установки на каждом. В Москве на Ленинградском вокзале также размещено два фандомата. Кроме того, установки по приему использованной алюминиевой и пластиковой тары можно найти также залах ожидания вокзалов Октябрьской магистрали – Выборга, Мурманска, Твери, Петрозаводска и Бологое.

Также более 90 килограммов старой одежды собрано с помощью экобоксов на ж/д вокзалах Петербурга.

Фото: ОЖД