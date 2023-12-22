Более 90 килограммов старой одежды собрано с помощью экобоксов на ж/д вокзалах Петербурга

Такое количество вещей было собрано за 3 месяца.

Более 90 килограммов старой одежды собрано за три месяца с помощью экобоксов на вокзалах Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

За январь-март 2024 года пассажиры и жители Петербурга сдали 94 килограмма старой одежды и текстиля в экобоксы на вокзалах Северной столицы:

– Московский вокзал – 38,4 кг;

– Ладожский вокзал – 21,6 кг;

– Балтийский вокзал – 16,8 кг;

– Финляндский вокзал – 12 кг;

– Витебский вокзал – 4,8 кг.

Собранные вещи отправляются в специальный центр для сортировки. Одежда в хорошем состоянии может быть использована повторно, остальное передается на переработку.

Обращаем внимание, что экобоксы не принимают обувь, ремни, ковры, нижнее белье и носки, сумки, игрушки, одеяла, головные уборы.

Фото: ОЖД