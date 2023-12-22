На вокзалах Петербурга можно сдать одежду и текстиль

Одежда в хорошем состоянии может быть использована повторно, остальное – передается на переработку.

На вокзалах Петербурга теперь можно сдать на переработку старую одежду и текстиль. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

На вокзалах установили экобоксы, с помощью которых пассажиры могут сдать старую одежду и текстиль: по два устройства установили на Ладожском и Московском вокзалах, по одному – на Витебском, Балтийском и Финляндском.

Один бокс вмещает более 30 мешков с вещами. У посетителей вокзалов есть возможность сдать одежду, постельное белье и многое другое. Устройства не принимают обувь, ремни, ковры, нижнее белье и носки, сумки, игрушки, одеяла, головные уборы.

За сдачу вторсырья пользователям начисляются бонусы (за 1 кг текстиля – 250 баллов), которые можно конвертировать в скидки или обменять на товары партнеров.

Собранные вещи отправляются в специальный центр для сортировки. Одежда в хорошем состоянии может быть использована повторно, остальное – передается на переработку.

Проголосовать за президента на этих выходных можно будет на Московском и Ладожском вокзалах Петербурга.

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Фото: ОЖД