В Петербурге на вокзалах за 2024 год собрали более 2,6 тонн старой одежды

Собранные вещи отправляются в специальный центр для сортировки.

С помощью экобоксов на вокзалах в Петербурге за 2024 год собрали более 2,6 тонн старой одежды. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

На Московском вокзале собрали 585 кг; на Ладожском вокзале – 589 кг; на Балтийском вокзале – 433 кг; на Финляндском вокзале – 312 кг; на Витебском вокзале – 723 кг.

Собранные вещи отправляются в специальный центр для сортировки. Одежда в хорошем состоянии может быть использована повторно, остальное передается на переработку.

Экобоксы были установлены на вокзалах Петербурга в начале 2024 года. С их помощью пассажиры могут сдать старую одежду и текстиль.

Всего вокзалы Санкт-Петербурга за 2024 год обслужили 38,5 млн пассажиров.

Фото: ОЖД