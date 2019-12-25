Стало известно, куда можно сдать старую одежду после ухода H&M из РФ

Вторичный текстиль принимают сразу несколько отечественных сборщиков.

Россияне привыкли к системе сбора старой одежды в магазинах H&M, куда можно было отнести ненужные вещи на переработку. Теперь многие задаются вопросом о том, какие аналоги остались в стране после ухода шведской сети с рынка. Возможные варианты по компаниям, которые занимаются сбором вторичного текстиля, телеканалу "360" рассказали представители Российского экологического оператора.

Специалисты перечислили таких отечественных сборщиков, как "Второе дыхание", "Спасибо", "Лепта", "Зигзаг удачи", "Собиратор", "Мегахенд". Тем не менее, канал сбора H&M никем из сетей пока не замещён.

Очевидно, что проблемой здесь является отсутствие необходимой инфраструктуры сбора. Для ее создания нужен комплекс мер, которые мы учли в дорожной карте. В первую очередь на поддержку смогут рассчитывать действующие игроки, о которых шла речь выше. РЭО дополнительно обсудит с участниками рынка формы поддержки Денис Буцаев, глава РЭО

Ранее мы сообщили о том, что метеоролог спрогнозировал резкое похолодание в Москве.

Фото: Pxhere