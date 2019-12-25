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Метеоролог спрогнозировал резкое похолодание в Москве
Сегодня, 13:13
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Метеоролог спрогнозировал резкое похолодание в Москве

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После аномально тёплого октября в центральную Россию наконец придёт зима.

Октябрь 2022 года оказался одним из самых тёплых с конца XIX века и занял третью строчку в списке месяцев с максимально комфортной температурой за всю историю метеорологических наблюдений. Однако уже к середине ноября в столице РФ заметно похолодает.  Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на синоптика, метеоролога, эколога и климатолога Александра Шувалова.

Теплым октябрь был не только на просторах Русской равнины, но и в Западной Европе. Это был месяц, когда ставились рекорды максимальной температуры во Франции, Германии. То есть ощущалось продолжение тепла, которое пришло с Атлантики. И сейчас, кстати, мы переживаем достаточно экстремальное потепление.

Александр Шувалов, синоптик, метеоролог, эколог и климатолог

Также специалист обратил внимание на то, что за прошедшую среду, 9 ноября, на Северо-Западе, Западе и в центре Европейской России было зафиксировано около 10 температурных рекордов.

Ранее мы сообщили о том, что ночь 10 ноября стала самой тёплой в Петербурге за весь ряд наблюдений.

Фото: Pxhere

Теги: зима, москва, новости россии, погода
Категории: Лента новостей, Новости России,

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