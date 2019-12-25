Ночь 10 ноября стала самой тёплой в Петербурге за весь ряд наблюдений

До этого самой теплой была ночь 10 ноября 1939 года с температурой +7,5 градуса.

Ночь на 10 ноября в Петербурге стала самой тёплой за весь ряд наблюдений. Температура воздуха в городе не упала ниже +9,2 градуса. До этого самой теплой была ночь 10 ноября 1939 года с температурой +7,5 градуса. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Но на этом теплая погода не остановится, и днем будет пытаться превысить максимальную температуру для 10 ноября, которая была зафиксирована в 2019 году и составила +10,1 градуса. Александр Колесов

Сутки 10 ноября 2022 года станут самыми теплыми за весь ряд наблюдений с 1881 года. Сейчас, еще действующий рекорд, со среднесуточной температурой воздуха +8,7 градуса, который наблюдался в 1916 году.

Фото: Piter.tv