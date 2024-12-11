Вокзалы Санкт-Петербурга за 2024 год обслужили 38,5 млн пассажиров

Лидером по пассажиропотоку за 2024 год стал Московский вокзал.

Вокзальные комплексы Санкт-Петербурга за 2024 год обслужили 38,5 млн пассажиров. Об этом рассказала пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

За 2024 год услугами вокзальных комплексов Северной столицы воспользовались 38,5 млн пассажиров:

– 11 млн пассажиров дальнего следования;

– 27,5 млн пассажиров пригородного сообщения.

Лидером по пассажиропотоку за 2024 год стал Московский вокзал – 12,8 млн человек. Далее идут Балтийский вокзал – 9 млн; Финляндский вокзал – 8,8 млн; Витебский вокзал – 5,2 млн; Ладожский вокзал – 2,6 млн человек.

Погрузка на железной дороге в Ленобласти в 2024 году составила 24,4 млн тонн.

Фото: Piter.tv