Через экобоксы на петербургских вокзалах собрали почти 590 кг старой одежды с начала года

В январе-феврале 2026 года жители и гости Петербурга пожертвовали 589 кг бывшей в употреблении одежды и текстильных изделий через экобоксы, размещённые на городских железнодорожных станциях. Эта информация поступила от пресс-службы Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Самыми активными участниками акции стали посетители Витебского вокзала, сдавшие наибольшее количество — 174 кг ненужных вещей. Второе место занял Ладожский вокзал с результатом в 127 кг собранного текстиля. Бронза досталась двум вокзалам — Балтийскому и Финляндскому, собравшим каждый по 115 кг одежды. Московский вокзал привлёк наименьший объём пожертвований — всего 58 кг.

Все собранные изделия направлены в специализированные центры переработки, где одежда хорошего качества будет повторно использоваться, а непригодные предметы пойдут на вторичную переработку.

