Погрузка на железной дороге в Ленобласти в 2024 году составила 24,4 млн тонн

Это на 5,5% меньше, чем в 2023 году.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали, что погрузка в Ленобласти в прошлом году составила 24,4 млн тонн. Это на 5,5% меньше, чем в 2023 году.

При этом положительная динамика обеспечена по химикатам и соде (+19,4%), руде железной и марганцевой (рост в 4,1 раза) и бумаге (+10%). Также в декабре увеличилась погрузка остальных и сборных грузов (+18,4% к декабрю 2023 года) и лесных грузов (рост в 1,7 раза).

На железной дороге за декабрь погрузили 1,8 млн тонн грузов, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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