На вокзалах ОЖД за 2024 год оказали помощь почти 57 тысячам маломобильных пассажиров

Большая часть обращений касалась организации сопровождения.

За 2024 год на вокзалах Октябрьской железной дороги (ОЖД) оказали помощь 56,9 тыс. маломобильных пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Большая часть обращений касалась организации сопровождения к кассам, платформам, залам ожидания вокзальных комплексов, а также посадки и высадки из поездов.

Услугами сопровождения маломобильные пассажиры чаще всего воспользовались на вокзалах Санкт-Петербурга – Московском (25,9 тыс. заявок) и Ладожском (7,9 тыс. обращений), а также на Ленинградском вокзале Москвы (9,3 тыс. обращений)

Заявки на оказание помощи принимаются в Центрах содействия мобильности по телефону: 8-800-775-00-00, в приложении и на сайте РЖД.

Также были названы самые популярные железнодорожные станции Петербурга и Ленобласти.

Фото: ОЖД