Названы самые популярные железнодорожные станции Петербурга и Ленобласти

В лидеры попали четыре станции.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) 15 января перечислили самые популярные станции на пригородных направлениях вокруг Петербурга.

Лидерами стали Выборг, Гатчина-Балтийская, Новый Петергоф и Царское Село. На них пассажиры приезжают для того, чтобы насладиться прекрасными пейзажами, достопримечательностями и уникальной праздничной атмосферой.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в 2024 году тактовыми маршрутами воспользовались более 33,4 млн человек. Рост пассажиропотока составил 11%.

Фото: пресс-служба ОЖД