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Названы самые популярные железнодорожные станции Петербурга и Ленобласти
Сегодня, 9:32
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Названы самые популярные железнодорожные станции Петербурга и Ленобласти

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В лидеры попали четыре станции.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) 15 января перечислили самые популярные станции на пригородных направлениях вокруг Петербурга. 

Лидерами стали Выборг, Гатчина-Балтийская, Новый Петергоф и Царское Село. На них пассажиры приезжают для того, чтобы насладиться прекрасными пейзажами, достопримечательностями и уникальной праздничной атмосферой. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в 2024 году тактовыми маршрутами воспользовались более 33,4 млн человек. Рост пассажиропотока составил 11%. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: октябрьская железная дорога, станции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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