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В Петербурге в 2024 году тактовыми маршрутами воспользовались более 33,4 млн пассажиров
Сегодня, 15:44
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В Петербурге в 2024 году тактовыми маршрутами воспользовались более 33,4 млн пассажиров

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Таким образом, рост пассажиропотока по "такту" составил 11%.

В прошлом году в Петербурге тактовыми маршрутами воспользовались свыше 33,4 млн пассажиров. Об этом сообщили в ОЖД 14 января. 

Таким образом, рост пассажиропотока по "такту" составил 11%. От Витебского вокзала до Павловска перевезли 14,9 млн человек (+6,6%), от Балтийского вокзала до Ораниенбаума – 12 млн пассажиров (+15,5%), до Красного Села – 2,6 млн человек (+23,6%). А поездами от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья воспользовались 3,7 млн горожан (+7,4%), до Сестрорецка – 171 тыс. пассажиров (+10%). 

Ранее мы рассказывали о том, что пассажиропоток по "такту" до Сестрорецка вырос на 10%. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: тактовые маршруты, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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