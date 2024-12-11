В Петербурге в 2024 году тактовыми маршрутами воспользовались более 33,4 млн пассажиров

Таким образом, рост пассажиропотока по "такту" составил 11%.

В прошлом году в Петербурге тактовыми маршрутами воспользовались свыше 33,4 млн пассажиров. Об этом сообщили в ОЖД 14 января.

Таким образом, рост пассажиропотока по "такту" составил 11%. От Витебского вокзала до Павловска перевезли 14,9 млн человек (+6,6%), от Балтийского вокзала до Ораниенбаума – 12 млн пассажиров (+15,5%), до Красного Села – 2,6 млн человек (+23,6%). А поездами от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья воспользовались 3,7 млн горожан (+7,4%), до Сестрорецка – 171 тыс. пассажиров (+10%).

Ранее мы рассказывали о том, что пассажиропоток по "такту" до Сестрорецка вырос на 10%.

Фото: пресс-служба ОЖД