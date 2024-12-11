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Пассажиропоток по "такту" до Сестрорецка вырос на 10%
Сегодня, 15:08
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Пассажиропоток по "такту" до Сестрорецка вырос на 10%

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За месяц было перевезено порядка 171 тыс. пассажиров.

Пассажиропоток по тактовому маршруту до Сестрорецка увеличился, сообщили в АО "СЗППК" 13 января. 

С декабря 2024 года из этого города в Петербург и обратно перевезли порядка 171 тыс. пассажиров, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

С 18 декабря поезда курсируют с 30-минутным интервалом: в утренний час пик от станции Сестрорецк – с 06:00 до 10:00, а в вечерний час пик от Финляндского вокзала – с 16:15 по 20:15. 

Ранее мы рассказывали о том, что "Лыжные стрелы" перевезли 2,5 тыс. пассажиров за выходные. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: сестрорецк, тактовое движение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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