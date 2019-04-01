Октябрьская железная дорога показала рост перевозок на 3,8% с января по сентябрь

Пассажирооборот Октябрьской железной дороги вырос до 154 миллионов человек.

С января по сентябрь 2025 года Октябрьская железная дорога обслужила 154,1 миллиона пассажиров, рост составил 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пригородными поездами воспользовались 136,7 миллиона человек, дальнее следование выбрали 17,4 миллиона пассажиров, что на 4,6 процента больше, чем в 2024 году.

В сентябре количество пассажиров достигло 18,2 миллиона, увеличившись на 1,1 процента по сравнению с сентябрем прошлого года. Среди них 16,5 миллиона пассажиров отправились на пригородные маршруты, а 1,7 миллиона выбрали дальние рейсы.

Рост пассажирооборота связывают с улучшением комфорта в поездах и удобством пригородных маршрутов. Обслуживание всех категорий поездов осуществляется в соответствии с графиком и соблюдением мер безопасности.

Фото: Piter.TV