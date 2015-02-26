Петербуржцам предложили выбрать оформление информационных стендов

Жителям Северной столицы предложили выбрать оформление информационных стендов.

ГКУ "Организатор перевозок" запустило опрос среди петербуржцев с целью определить оптимальный дизайн информационных объявлений на остановках. Объявления содержат данные о маршрутах, расписании и другой актуальной информации для пассажиров.

Предприятие отметило, что новая визуальная подача информации должна быть легко читаемой в любое время суток и способствовать удобной навигации по городу.

Жителям предложено выбрать один из трёх вариантов цветового оформления: два в чёрном и один в белом цвете. Для удобства горожан указаны адреса остановок, где можно ознакомиться с макетами.

На момент публикации опроса более половины участников отдали предпочтение белому варианту оформления.

