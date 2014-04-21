Росавиация аннулировала допуск "России" на выполнение рейсов Петербург-Душанбе

Официальные представители авиакомпании пояснили, что регулярные перевозки пассажиров между указанными пунктами действительно не производились.

В Росавиации решили отменить сертификат допуска авиакомпании "Россия" на полёты между Петербургом и столицей Таджикистана — городом Душанбе, говорится в публикации издания "КоммерсантЪ СПб".

Это решение было принято ввиду отсутствия фактического осуществления авиакомпанией заявленных ранее регулярных рейсов на данном направлении. Согласно законодательству, повторное получение разрешения на этот маршрут исключено.

Официальные представители авиакомпании пояснили, что регулярные перевозки пассажиров между указанными пунктами действительно не производились. Тем временем аэропорт Пулково подтвердил наличие ежедневных рейсов в Душанбе, выполняемых авиакомпаниями "Уральские авиалинии" и Somon Air.

