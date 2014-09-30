  1. Главная
Самолёты из Петербурга в Калининград кружили над Финским заливом из-за грозы
Сегодня, 9:53
UPD: Два рейса в Калининград возвращаются в "Пулково" из-за непогоды по маршруту следования.

Два самолёта Петербург – Калининград, которые вылетели из Северной столицы утром 12 августа, кружили над Финским заливом. Это можно увидеть на портале flightradar. Причина – гроза в нейтральных водах.

Над заливом задержались рейс "Аэрофлота" и рейс "России". Оба самолёта вылетели из Петербурга около восьми часов утра и теперь прибудут с задержкой в пункт назначения. 

Фото: Piter.tv

