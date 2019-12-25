Автомобилистам рассказали, откуда на самом деле пришёл термин "фура"

В российской автомобильной среде термин "фура" давно стал привычным обозначением для крупных грузовых авто.

Мало кто задумывается, почему длинномерные грузовики в России называют фурами. Как термин закрепился в языке и что он значит сегодня.

В российской автомобильной среде термин "фура" давно стал привычным обозначением для крупных грузовых авто. Однако слово это пришло в наш язык не с появлением современных тягачей, а гораздо раньше.

Изначально "фура" пришла из немецкого языка, где слово "fuhre" в XIX веке означало большую крытую повозку, запряженную лошадьми. В России этот термин стали использовать для обозначения различных видов грузового транспорта. "Фурой" называли не только армейские крытые повозки, но и обычные телеги, в которые запрягали волов или даже верблюдов.

Когда эпоха гужевого транспорта ушла в прошлое, слово не исчезло. Оно плавно перешло в обиход водителей и стало неофициальным названием для грузовых автомобилей. Сегодня в России под фурой чаще всего понимают именно длинномерный грузовик с прицепом или полуприцепом.

