Фура на Приморском шоссе чуть не задавила инспектора Ространснадзора

Сотрудник ведомства получил травму руки после опасного маневра фуры.

На Приморском шоссе в Санкт-Петербурге произошел инцидент с участием грузового автомобиля и сотрудника Ространснадзора. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник.

По информации издания, водитель фуры отказался проходить весовой контроль, после чего совершил опасный маневр и наехал на сотрудника ведомства. В результате происшествия пострадавший получил травму руки. При осмотре места происшествия были зафиксированы повреждения не только у человека, но и на служебной машине Ространснадзора.

На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД, которые начали проверку для установления обстоятельств и точных причин инцидента. Дорожные происшествия с участием грузового транспорта в Петербурге происходят регулярно, что создает повышенные риски для инспекторов и других участников движения.

Фото: Piter.TV