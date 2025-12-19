В Петербурге подтвердили ввод 10 новых станций метро до 2030 года

Строительство метро в Петербурге идет без рисков и с опережением.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко сообщил пресс-конференция ТАСС, что реализация программы развития метрополитена до 2030 года осуществляется в плановом режиме. По его словам, семь из десяти заявленных станций еще находятся в стадии строительства, однако рисков срыва сроков нет.

Ключевое влияние на транспортную систему города, как отметил Линченко, ожидается от продления Красносельско-Калининской линии, которую также называют "коричневой". В настоящее время от действующих станций "Путиловская" и "Юго-Западная" в сторону центра города работают четыре тоннелепроходческих комплекса. Их задача — довести линию до станции "Каретная", которая расположится в районе Обводного канала. Одновременно продолжается строительство Невско-Василеостровской "зеленой" линии. В направлении будущих станций "Каменка" и "Богатырская" ведет проходку щит "Надежда". По данным вице-губернатора, комплекс уже преодолел около четырех пятых запланированного маршрута.

В ближайшие годы также планируется ввод в эксплуатацию станции "Театральная" на Лахтинско-Правобережной "оранжевой" линии. Несмотря на то что станция уже построена, она пока не принимает пассажиров. Ее открытие намечено на 2028 год, в ближайшее время на объекте проведут геодезические изыскания. В 2028 году должны открыться второй выход станции "Лиговский проспект", а также станция "Кудрово", расположенная на территории Ленинградской области. До конца десятилетия власти планируют сдать станции "Гавань" и "Морской фасад" на "оранжевой" линии, "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная" на "коричневой" линии, а также "Шуваловский проспект", "Каменка" и "Богатырская" на "зеленой" линии.

Фото: Telegram / "Подземник"