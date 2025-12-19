Вокзалами Петербурга в 2025 году воспользовались свыше 40 млн пассажиров

Лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал (13,3 млн человек).

Петербургские вокзальные комплексы в прошлом году обслужили 40,1 млн человек. Об этом сообщили в Октябрьской железной дороге 26 января.

Отмечено более 11,6 млн пассажиров дальнего следования и свыше 28,5 млн – пригородного сообщения. Лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал (13,3 млн человек), далее расположились Балтийский (9,6 млн пассажиров), Финляндский (9,1 млн человек), Витебский (5,3 млн пассажиров) и Ладожский (2,8 млн человек) вокзалы.

Фото: Piter.TV