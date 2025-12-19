Петербургские вокзалы собрали около 4,2 тонн старой одежды

Весь текстиль отправляют в специальный центр для сортировки.

Вокзалы Петербурга собрали примерно 4,2 тонны старой одежды через экобоксы в 2025 году. Об этом рассказали 22 января в Октябрьской железной дороге.

Лидером оказался Московский вокзал (965 килограммов), далее расположились Ладожский (846 килограммов), Балтийский (829 килограммов) и Финляндский (527 килограммов) вокзалы. Весь текстиль отправляют в специальный центр для сортировки.

Одежда в хорошем состоянии отправляется на повторное использование, остальное перерабатывается. Пресс-служба ОЖД

Фото: пресс-служба ОЖД