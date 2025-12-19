  1. Главная
Петербургские вокзалы собрали около 4,2 тонн старой одежды
Сегодня, 13:01
Добавить в Яндекс.Новости

Весь текстиль отправляют в специальный центр для сортировки.

Вокзалы Петербурга собрали примерно 4,2 тонны старой одежды через экобоксы в 2025 году. Об этом рассказали 22 января в Октябрьской железной дороге. 

Лидером оказался Московский вокзал (965 килограммов), далее расположились Ладожский (846 килограммов), Балтийский (829 килограммов) и Финляндский (527 килограммов) вокзалы. Весь текстиль отправляют в специальный центр для сортировки. 

Одежда в хорошем состоянии отправляется на повторное использование, остальное перерабатывается. 

Пресс-служба ОЖД 

Ранее на Piter.TV: почтовым сервисом на Ладожском вокзале воспользовались 4 тыс. пассажиров. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: вокзалы, одежда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

