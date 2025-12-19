  1. Главная
Почтовым сервисом на Ладожском вокзале воспользовались 4 тыс. пассажиров
Сегодня, 12:40
На втором месте оказался вокзал Петрозаводска (3 тыс. отправлений).

Свыше 14,5 тыс. человек воспользовались почтовым сервисом на вокзалах Октябрьской железной дороги в прошлом году. Больше всего отправлений и получений совершили пассажиры Ладожского вокзала (4 тыс. писем и посылок), на втором месте оказался вокзал Петрозаводска (3 тыс. отправлений). 

Такая услуга предоставляется как частным лицам, так и организациям. К перевозке принимают груз весом до 10 килограммов и габаритом по сумме трех измерений до 150 сантиметров. 

Перевозка посылок не требует сопровождения. Отправку/получение грузобагажа можно осуществить в пунктах приема/выдачи на вокзале. 

Пресс-служба ОЖД 

Фото: Piter.TV 

