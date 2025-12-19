  1. Главная
В 2025 году "Сапсаны" перевезли 5,4 млн пассажиров между Москвой и Петербургом
Сегодня, 12:47
Показатель на 4,3% больше, чем за 2024 год.

Стало известно, сколько пассажиров перевезли "Сапсаны" по итогам прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. 

Высокоскоростными поездами воспользовались свыше 5,4 млн жителей и гостей Москвы и Петербурга. Показатель на 4,3% больше, чем за 2024 год. 

Ранее мы рассказывали о том, что электрички перевезли свыше 2 млн пассажиров с начала года по СЗФО. Самым популярным стало Финляндское направление (677 тыс. пассажиров), далее в рейтинге Балтийское (536 тыс. человек), Витебское (429 тыс. пассажиров), Московское (317 тыс. человек), Волховстроевское (135 тыс. пассажиров) и Петрозаводское (15 тыс. человек) направления. 

Фото: пресс-служба ОЖД

Теги: ожд, сапсан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

