Поезда в Петербург задерживаются почти до 3 часов из-за отключения электричества в Тверской области
Сегодня, 8:33
На Октябрьской железной дороге (ОЖД) возникли задержки поездов, направляющихся в Петербург. Причиной стал сильный ветер и обрыв проводов, что привело к отключению электричества на участке Бежецк – Платищенка в Тверской области.

Согласно сообщению пресс-службы, из-за неблагоприятных погодных условий были задержаны сразу несколько пассажирских составов. В частности, опаздывают поезда по маршрутам Иваново – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Самара, Санкт-Петербург – Иваново, Санкт-Петербург – Кострома и Уфа – Санкт-Петербург.

Задержка в пути составляет от 35 минут до 2 часов 50 минут.

Ранее мы сообщили о том, что "Поезд Дружбы" отправится из Петербурга в Минск в майские праздники.

Фото:  Piter.TV (носит иллюстративный характер) 
 

