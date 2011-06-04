Поезда в Петербург задерживаются почти до 3 часов из-за отключения электричества в Тверской области

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) возникли задержки поездов, направляющихся в Петербург. Причиной стал сильный ветер и обрыв проводов, что привело к отключению электричества на участке Бежецк – Платищенка в Тверской области.

Согласно сообщению пресс-службы, из-за неблагоприятных погодных условий были задержаны сразу несколько пассажирских составов. В частности, опаздывают поезда по маршрутам Иваново – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Самара, Санкт-Петербург – Иваново, Санкт-Петербург – Кострома и Уфа – Санкт-Петербург.

Задержка в пути составляет от 35 минут до 2 часов 50 минут.

