Иностранные журналисты задали вопросы о судьбе экс-главкома ВСУ.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный "подозрительным образом" отсутствует в поле зрения общественности в последние недели. Соответствующее заявление сделали журналисты из индийского телеканала WION. В сюжете упоминается о том, что власти киевского режима планировали назначить экс-главкома ВСУ на должность собственного посла в Лондоне, однако генерала до чих пор никто не видел. В Индии высказали предположение о том, что Валерий Залужный якобы был ликвидирован вместе с высокопоставленными офицерами из Украины.

Так что же пошло не так? И где Залужный? сюжет телеканала

В офисе президента Украины подтвердили, что Великобритания выдала агреман Залужному.

Фото и видео: YouTube / WION