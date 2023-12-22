Михаи л Подоляк рассказал о назначении экс-главкома ВСУ на место в Лондоне.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный вступит в должность посла от киевского режима в Великобритании в течение следующих нескольких недель, официальный Лондон уже согласовал его кандидатуру. Соответствующее заявление журналистам местного т советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Иностранный чиновник добавил, что в государстве ротация кадров является нормальным процессом, так как нагрузку выдерживают не все.

Насколько я понимаю, там уже все официально утверждено, он будет послом, имеется в виду агреман [согласие на прием посла] и протокольные процедуры министерства иностранных дел. Думаю, вопрос недель, согласование некоторых логистических процедур необходимо. Михаил Подоляк, советник главы Украины

Напомним, что о том, что Великобритания выдала агреман Валерию Залужному, в понедельник 22 апреля, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен на территории России в реестр террористов и экстремистов).

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Фото и видео: YouTube / "Киев 24"