Офис президента Украины рассказал об изменениях в составе государственного аппарата служащих.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский будет инициировать реформирование украинского правительства. Соответствующее заявление в эфире местного телемарафона сделал советник главы офиса главы государства Михаил Подоляк. Иностранный эксперт заметил, что недавние кадровые изменения являются перезагрузкой. Он призвал мирных граждан не искать "какой-то конспирологии" в процессе, так как речь идет о том, что власти должны иметь максимально эффективный аппарат чиновников. Михаил Подоляк заметил, что изменения сейчас касаются военной вертикали, а затем правки будут вноситься в функциональную вертикаль, которая "непосредственно готовит материалы и отвечает за реализацию инициатив президента". По словам гостя шоу, после этого Зеленский будет оценивать экономическую и социальную составляющие, внесет предложения по перезагрузке на данном этапе.

Есть потребность актуализировать программы реформирования правительства. Президент будет обращать на это внимание, инициировать. Некоторые министерства будут иметь другие функциональные обязанности. Михаил Подоляк, советник главы Украины

Подоляк: Запад испытывает проблемы с математикой, так как не понимает нужды ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Ми - Україна